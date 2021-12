Ali pa bo sprejelo predlog pooblaščenega odvetnika žene umorjenega Janka Jamnika , naj zadevo glede dveletnega zastaralnega roka preda v presojo ustavnemu sodišču, ki je na primer v zadevi generala Leona Rupnika zastaranje zadržalo. "Skrajšanje zastaranja iz 50 let na dobrih šest let, kar je krajše kot pri kaznivem dejanju obrekovanja, in jaz ne morem sprejeti, da se potencialnemu morilcu skrajša zastaralni rok na krajšo dobo kot obrekovalcu," pa odgovarja odvetnik žene Janka Jamnika Miha Kunič .

Milko Novič spet na sodišču. Tokrat na višjem, ki mora odločiti o pritožbi tožilstva na zadnjo oprostilno sodbo. "Na koncu se pojavi vprašanje, če v sedmih letih niso nič naredili, kaj bi pa v naslednjih petdesetih? Mogoče me zmrcvarili do konca," pove Novič in na vprašanje, ali mu je vseeno, tudi če primer zastara, ali ima enako zadoščenje, odgovori: "Absolutno, absolutno. Nimam nobenih pomišljanj, da ne bi lahko vsakemu pogledal v oči in rekel: jaz nimam pa s tem nič in zaživel normalno, kar se da normalno."

A še enemu obsežnemu primeru grozi zastaranje. Kriminalni združbi v primeru Balkanski bojevnik. Vrhovno sodišče je na čudenje tožilke zelo hitro odločilo, da gre primer v ponovno sojenje. Če bi namreč z odločitvijo počakali en teden, bi veljal petletni zastaralni rok, tako pa le dveletni.

"Zelo težko komentiram glede na to, da nimamo te odločitve v rokah, vemo, da je bila seja, da je bil izdan sklep, da se prekine prestajanje zaporne kazni in to je to."

Odvetniki pa: odločitve sodišč je treba spoštovati, vprašati se je treba, kaj delata policija in tožilstvo, da predlagata dokaze, ki so potem izločeni, ker so bili nezakonito pridobljeni. "In če se ugotovi, da niso bila, kaj bodo naredili, da se to v prihodnje ne bo dogajalo. Ker če bo sodba padla zaradi izločitve dokazov, kar predvidevamo, da bo do tega prišlo, kaj bodo naredili, da se to ne ponovi," se sprašuje Kunič. "Dejstvo je, da je zakon takšen, kakršen je in da ga je treba spoštovati," pa odgovarja odvetnica Milka Noviča Monika Poje.

A dejstvo je tudi, da bo država v primerih vseh zastaranj plačevala tako Noviču kot Balkanskim bojevnikom ogromne odškodnine.