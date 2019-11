Umor malteške novinarke Galizia: prijeli znanega poslovneža

Fenech je bil prijet dan po tem, ko je premier Joseph Muscat obljubil pomilostitev nedavno aretiranega domnevnega posrednika pri umoru, če bo sodeloval s pravosodjem in bodo njegove informacije privedle do naročnika umora.

Bil naj bi tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black, o katerem je med drugim pisala Caruana Galizia nekaj mesecev pred smrtjo v eksploziji avtomobila oktobra 2017. Podjetje je bilo glede na njene navedbe povezano z več malteškimi politiki.

Tudi sicer je umorjena novinarka pisala o korupciji v vrstah malteške vlade in podjetnikov ter njihovi vpletenosti v afero Panamski dokumenti. Vpletenost je novinarka očitala tudi Muscatu in njegovi družini. Do zdaj so zaradi njenega umora aretirali in obtožili tri moške, ki naj bi izdelali in sprožili eksploziv.