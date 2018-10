Umor novinarja Jana Kuciaka naj bi naročil slovaški milijonar

Da naj bi plačal umor, ga je obtožil poslovnež Zoltan A. Ta je bil po ocenah preiskovalcev posrednik med 44-letnoAleno Zs., ki naj bi naročila in plačala 70.000 evrov za umor domnevnemu morilcu Tomasu Sz. in vozniku Miroslavu M., ki ga je peljal na kraj zločina. Četverico osumljencev so prijeli in obtožili minuli teden.

Po poročanju časnika, ki navaja vire blizu preiskavi, je Zoltan A. pričal, da mu je Alena Zs. povedala, da je umor naročil slovaški milijonar.

Hipoteza pod vprašajem

Hipoteza, da je omenjena ženska naročila umor, je bila sicer od začetka vprašljiva, saj ni bila v sporu s Kuciakom, prav tako pa naj bi bila davčna dolžnica. Kot navaja slovaški tisk, je delala kot prevajalka italijanščine za slovaškega milijonarja, ki je bil boter njene hčerke.

Kuciak je v času umora februarja letos preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki. Po njegovem umoru in umoru njegove zaročenke Martine Kušnirovena njunem domu 21. februarja so na Slovaškem proti vladi potekale množične demonstracije, ki so privedle do odstopa premierja Roberta Fica.