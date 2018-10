Umor novinarja naj bi naročila prevajalka Alena Z.

Nekaj dni potem, ko so prijeli osumljence za umor slovaškega preiskovalnega novinarja in njegovo zaročenko, je generalni tožilec Jaromir Čižnar stopil pred medije in pojasnil podrobnosti. Preiskovalci so po njegovih besedah prepričani, da je bil umor naročen in da so prijeli štiri storilce. "Dokazi so zelo trdni," je dejal.

Direktor policije Milan Lučanskyje ob tem pojasnil, da se strelivo, ki so ga zaplenili osumljencem, ujema s tistim, ki so ga našli na kraju zločina.

Na Slovaškem so v četrtek aretirali tri moške, domnevnega storilca in dva njegova pomagača. V petek so aretirali še italijansko prevajalko Aleno Z., ki je osebno naročila umor in tudi izplačala 70.000 nagrade za to, so še sporočili s posebnega tožilstva, ki je zadolženo za primer umorjenega slovaškega novinarja.

Jana Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so ustrelili 21. februarja na njunem domu v kraju Velka Mača na zahodu Slovaške. Kuciak je pred tem raziskoval povezave med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. Njegovo še nedokončano reportažo o morebitnim povezavah italijanskega mafijskega klana s sodelavci slovaške vlade so objavili šele po njegovi smrti. Objava je sprožila množične protikorupcijske demonstracije v državi. Sledil je odstop vlade in direktorja slovaške policije.