Umor italijanskega policista: 'Okoliščine umora so bile napačno predstavljene'

Eden od ameriških najstnikov je zdaj preko svojega družinskega odvetnika ameriškim medijem posredoval sporočilo, v katerem pojasnjuje, da so mediji umor napačno interpretirali in zavajali javnost.

Konec julija je Italijo pretresel okruten umor italijanskega policista Maria Cerciella Rega , ki je umrl zaradi ukradenega nahrbtnika. 18- in 19-letni Američan, ki sta počitnikovala v italijanski prestolnici, sta želela kupiti kokain. Ker sta namesto želene droge dobila zdrobljen aspirin, sta prodajalcu ukradla nahrbtnik. Posredovali so policisti, nato pa je eden od Američanov potegnil nož in kar enajstkrat zabodel 35-letnega karabinjerja. Umrl je na kraju dogodka.

"Finnova družina upa, da bo resnica kmalu prišla na dan in da bodo vsi vpleteni lahko začeli celiti svoje rane," je še dodal. Glavni pomislek družine Elderja je, da je italijansko tožilstvo primer "zgradilo" na podlagi izjav "pijanca, lažnivca in preprodajalca drog".

"Finn še ni izgubil upanja, a trpi za hudo depresijo. V zaporu je videl, da so mediji napačno interpretirali okoliščine umora in jih posledično napačno predstavili," je povedal njegov odvetnik.

Kako so ujeli osumljenca?

Policija je osumljenca našla s pomočjo nadzornih kamer in opisov prič. Američana, oba iz San Francisca, so prijeli v hotelski sobi, kjer so našli nož in oblačila, ki sta jih nosila v času umora.

Med zaslišanjem naj bi Američana obtoževala drug drugega, tudi njuni zgodbi sta bili popolnoma različni. Je pa zgodba 18-letnega Gabriela Nataleja Hjorthona bližja policijski interpretaciji dogodka. Vpletenost v umor naj bi priznala oba, Elder pa je priznal umor. Je pa povedal, da ni razumel, da sta moška, ki sta se jima približala, policista. Umorjeni policist sicer ni bil oborožen.