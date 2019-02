Bosanska policija na lovu za nevarnim morilcem, ki je ubil že štiri ljudi

"Gledal sem v zaslon računalnika, imel sem slušalke na ušesih, otrok pa je gledal televizijo in zaslišal strele," je za Radiosarajevo.ba povedal tamkajšnji prebivalec, ki živi v neposredni bližini kraja zločina.

Gačić je po umoru pobegnil, policisti ga še vedno iščejo, je sporočila Azra Bavčić, tiskovna predstavnica tožilstva.

Minister za notranje zadeve sarajevskega kantona Admir Katica je sporočil, da so na teren poslali 130 novih policistov, ki bodo poskrbeli za varnost prebivalcev Sarajeva.

"Za nas je trenutno najbolj pomembno, da so prebivalci Sarajeva varni, še posebej ko gre za šole, vrtce," je dejal minister.

Edin Gačić, ki ima že obsežno kazensko kartoteko, je sicer osumljen umora 39-letnega Sauda Sultanića, ki se je zgodil pred dnevi. Vse od takrat je na begu.

Gačić je ob koncu vojne v Bosni in Hercegovini leta 1998 ubil soborca, takrat so ga obsodili na osem let zaporne kazni, poročajo bosanski mediji. Leta 2002 so mu dovolili, da konce tedna preživlja na prostosti. Avgusta tistega leta je tako odšel v stanovanje svoje matere Sifete v Zenici in jo ustrelil. Obsodili so ga na 20 let zapora, leta 2017 pa ga predčasno izpustili. Gačić naj bi imel hude duševne motnje, večkrat se je zdravil tudi v psihiatrični bolnišnici.