Umor v Kidričevem: ženo sodelavca zabodla do smrti

Mariborskim policistom je uspelo razvozlati grozovit umor 33-letne ženske iz Markovcev pri Ptuju. Umora sta osumljena 37-letni mož žrtve in 33-letna ženska iz okolice Lenarta, s katero naj bi imel osumljeni ljubezensko afero. Mož je dan po umoru Policiji prijavil izginotje žene in jim celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi mu ga žena domnevno ob odhodu pustila, vse to pa je, kot kaže, bil zgolj del predstave. Poslovilno pismo naj bi napisala osumljenka, še preden je do smrti večkrat zabodla 33-letnico, nato pa jo je skupaj z osumljenim zakopala pod kup sena v okolici Kidričevega.