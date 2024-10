Umor v Slovenj Gradcu: Pričakal jo je v avtomobilu

V občini Slovenj Gradec so odjeknili streli. Policija je v avtomobilu našla moško truplo in hudo ranjeno žensko, ki je v bolnišnici podlegla strelnim ranam. Moški je v avtu počakal nekdanjo partnerko, ko je ta končala delo in odpeljala s parkirišča, pa jo je ustrelil. Pred le enim mesecem ga je deset let starejša partnerica že prijavila zaradi groženj in neupravičenega slikovnega snemanja, a mu niso izrekli prepovedi približevanja, saj je odšel domov v Severno Makedonijo. V Slovenijo se je očitno vrnil z enim samim ciljem.