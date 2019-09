Odkrila prevaro in zagrozila s prijavo. A to je bila njena smrtna obsodba

Tako o zadnjem dnevu upokojenke piše avstrijski krone.at. Emma se je tudi 16. septembra odpravila v vas po nakupih. Bila je zbrana in nihče, ki jo je srečal, ni opazil, da se bori z vprašanjem, kaj storiti po odkritju prevare.

Pred kratkim je namreč ugotovila, da je njen finančni svetovalec leta in leta kradel z njenega kupčka denarja, ki mu je bil zaupan v upravljanje, škoda, ki je pri tem nastala, pa je bila ogromna, govora je celo o več kot milijonu evrov.

Emma je 61-letnemu svetovalcu zagrozila, da bo primer manjkajočega denarja in delnic predala policiji. Preiskovalci pa zdaj, nekaj dni po njeni smrti, sklepajo, da si je prav s to grožnjo spisala smrtno obsodbo. Usodnega popoldneva sta se namreč s svetovalcem hudo sprla, Emma pa spora ni preživela.

Sosedje so iz hiše milijonarke nekaj po osmi uri zvečer slišali krike na pomoč, potem pa so videli, kako je iz hiše "pobegnil moški".

Primer je hitro poskrbel za številna ugibanja, javnost je še posebej zaposlovalo vprašanje kdo je domnevni storilec Klaus K., kar sicer ni njegovo pravo ime, so ga pa tako poimenovali avstrijski mediji, in kaj ga je gnalo v tako kruto dejanje. Njegovi znanci so namreč povedali, da je Klaus človek, ki je bil "vedno na poti navzgor". Fakulteto je dokončal v rekordnem času, hitro napredoval v službi, si omislil par dragih avtomobilov, vikend ob vodi, za otroke pa študij v tujini oziroma elitno šolo.

A Klaus, ki je dejanje priznal, naj bi imel tudi drugo plat. Naj bi bil izjemno aroganten in gospodovalen, predvsem pa brezmejno pohlepen ter navezan na življenje na veliki nogi.

Njegova žrtev je živela povsem drugače. Nikoli si ni privoščila počitnic, velikih nakupov, je pa trdo delala v podjetju, ki ga je prevzela po očetovi smrti. Ker ni imela soproga ali otrok, naj bi Klaus K. ocenil, da je žrtev, ki jo bo lahko brez težav opeharil. Izkazalo se je, da se je motil, njegova žrtev pa je za vse skupaj na koncu plačala še z življenjem.