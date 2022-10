Umora 12-letnice osumljena brezdomka z resnimi psihičnimi težavami

Francijo, še posebej Parižane, pretresa krut umor 12-letne deklice. Policija je aretirala štiri ljudi, tri moške in žensko. Pred preiskovalnega sodnika pa sta stopila moški, policija njegove identitete ni izdala, in 24-letna brezdomka. Osumljena sta mučenja, posilstva in umora deklice. Pohabljeno truplo 12-letne Lole Daviet, strpano v plastični kovček, je v pariškem 19. okrožju, le nekaj ulic stran od njenega doma, odkril brezdomec. Deklica je imela zvezana zapestja in noge, okoli obraza prelepljen lepilni trak, na telesu vžigosani številki 1 in 0, na vratu pa več ureznin. Obdukcija je sicer pokazala, da je na koncu umrla zaradi zadušitve.