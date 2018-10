Gangsterju skušali izkopati oči

Najmanj trije zaporniki naj bi Bulgerja odvlekli v del zapora, kjer ni bilo varnostnih kamer, in ga do smrti pretepli s ključavnico v nogavici.

Ameriška zvezna uprava za zapore je v torek sporočila, da je v zaporu Hazelton v Zahodni Virginiji umrl 89-letni razvpiti gangster iz Bostona James "Whitey" Bulger. Preiskava o smrti poteka, ameriški mediji pa poročajo, da so ga ubili po naročilu mafije iz maščevanja ali pa, ker je bil ovaduh policije.

Do smrti so ga pretepli

Najmanj trije zaporniki naj bi Bulgerja odvlekli v del zapora, kjer ni bilo varnostnih kamer, in ga do smrti pretepli s ključavnico v nogavici, ob tem pa mu še s prsti skušali izkopati oči, poročajo mediji. Bulger je tako ravnal s svojimi žrtvami, ko je od leta 1973 do leta 1985 vladal na kriminalni sceni v južnem delu Bostona.

Kriminalec postal pri 14 letih

James Bulger se je rodil leta 1929 v Bostonu. V mladosti mu šola ni dišala in je že s 14 leti postal kriminalec. Nekaj časa je bil pripadnik zračnih sil ZDA, po vrnitvi v civilno življenje leta 1952 pa se je vrnil k prvemu "poklicu" in kmalu so ga aretirali ter obsodili na 25 let zapora zaradi oboroženega ropa in ugrabitve.

Zaporno kazen je prestajal v slavnem zaporu Alcatraz pri San Franciscu, kjer se je odločil za sodelovanje v tajnem programu Cie za raziskavo posledic uživanja mamila LSD. Kazen so mu zaradi sodelovanja znižali na devet let, a je zaradi posledic uživanja LDS postal še bolj nasilen in paranoičen.

Surovo obračunaval z nasprotniki

V Bostonu je vodil irsko tolpo gangsterjev Winter Hill, prepoznaven pa je postal po izjemno surovem obračunavanju z nasprotniki. Kljub številnim zločinom je zaradi sodelovanja s FBI, saj je izdajal druge gangsterje, ostal na prostosti.

Njegovo kriminalno življenje je v filmu Dvojna igra leta 2006 ovekovečil Martin Scorsese. Bulgerja je upodobil Jack Nicholson. O Bulgerju so kasneje posneli tudi film Črna maša, kjer ga je upodobil Johnny Depp.

Na vrhu seznama najbolj iskanih zločincev v ZDA

Bulger je bil kar 16 let na vrhu seznama najbolj iskanih zločincev ZDA. Pred zakonom se je skrival s pomočjo podkupljivih policistov in agentov FBI, ujeli pa so ga šele leta 2011 v Kaliforniji, ko ga je na televiziji prepoznala soseda.