Umorjeni polbrat severnokorejskega voditelja naj bi bil sodelavec Cie

Kim Džong Nam, polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ki so ga pred dvema letoma umorili na letališču v Maleziji, je bil sodelavec ameriške obveščevalne službe Cia, poroča Wall Street Journal. Časnik se sklicuje na neimenovan vir oziroma "osebo, ki dobro pozna razmere" in ki trdi, da je Kim Džong Nam sodeloval s Cio. "Bili so stiki med ameriško obveščevalno agencijo in gospodom Kimom," je dejal neimenovani vir. Cia teh navedb ni komentirala.

O njegovem domnevnem sodelovanju s Cio je znanega bolj malo, ve se le, da se je z njenimi agenti srečal večkrat, piše časnik. Polbrat severnokorejskega voditelja naj bi se tudi med svojim zadnjim potovanjem v Maleziji februarja 2017 srečal z nekom iz Cie.

13. februarja sta ga nato na letališču v Kuala Lumpurju ubili ženski, ki sta mu na obraz nanesli smrtonosni živčni plin VX. Snov je prepovedana in po klasifikaciji Združenih narodov velja za orožje za množično uničenje. Znaki zastrupitve so se pokazali zelo hitro, umrl pa je v manj kot 20 minutah. Glavni osumljenki sta bili Indonezijka Siti Aisyah in Vietnamka Doan Thi Huong. Malezijsko sodišče je marca letos umaknilo obtožnico proti Aisyahovi, maja pa je na prostost izpustilo še drugo osumljenko.

O tem, da je bil Kim Džong Nam sodelavec Cie, je sicer v svoji knjigi pisala tudi Anna Fifield, sicer dopisnica Washington Posta iz Pekinga. "Kim Džong Nam je postal sodelavec Cie. Njegov brat je pogovarjanje z ameriškimi vohuni imel za izdajstvo. Toda Kim Džong Nam jim je posredoval informacije, ponavadi se je s svojimi stiki srečeval v Singapurju ali Maleziji," je zapisala v knjigi Veliki naslednik (The Great Successor).

Wall Street Journalpiše še, da naj bi več nekdanjih ameriških uradnikov dejalo, da Kimov polbrat, ki zadnja leta ni živel v Severni Koreji, ni imel nobene moči v Pjongjangu in da ni mogel podati nobenih podrobnosti o delovanju vlade. So pa dejali, da je bil skoraj zagotovo v kontaktu z obveščevalnimi službami nekaterih drugih držav, predvsem Kitajske.

Južnokorejske in ameriške oblasti so za umor Kim Džong Nama obtožile Severno Korejo. "Znebili" naj bi se ga, ker je bil kritičen do vladajoče družine. Uradni Pjongjang je te navedbe zanikal.