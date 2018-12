Umrl dveletni jemenski deček: 'Bil je luč svetlobe za vse nas'

"Vsem, ki so nam v tem težkem času izkazali ljubezen in podporo, se zahvaljujemo in vas prosimo, da imate Abdulaha in našo družino v mislih in molitvah," je še dodal.

Trnova pot za mamo, ki ni mogla do svojega sina

Kot smo že poročali, dečkova mama Šajma Svileh, sicer jemenska državljanka, ni dobila vize in posledično ni mogla pripotovati v ZDA.Vzrok je bila prepoved potovanj, ki jo je Bela hiša uvedla lani za državljane iz večinsko muslimanskih držav, kot so Iran, Sirija, Jemen in Libija, seznamu so kasneje dodali še Severno Korejo in Venezuelo.

Šaima je svojega sina Abdulaha nazadnje videla 1. oktobra, ko sta z očetom odpotovala v ZDA na zdravljenje. To sta lahko storila, ker sta oba ameriška državljana, ona pa je morala ostati v Egiptu, kamor je družina pobegnila pred krvavo državljansko vojno, ki že več let divja v Jemnu.

Ameriški zdravniki so Hasanu dejali, da za njegovega sina ni več upanja, ter da so bolniki, kot je njegov sin, običajno na napravi za ohranjanje življenja dva ali tri tedne oziroma največ mesec dni. Abdulaha so pri življenju ohranjali več kot en mesec.

Ali je nato javno pozval predsednika Donalda Trumpa, naj odobri vizo za njegovo ženo, da bi lahko videla svojega sina. Za ameriški CNN je dejal, da Svileh le želi videti svojega sina in "ga poljubiti, preden odide".

Po več mesecih boja je ameriško zunanje ministrstvo nato le popustilo in za Svileh izdalo vizo I-130, ki bližnjim sorodnikom ameriških državljanov omogoča vstop v državo. Ta je naslednjega dne, 19. decembra, tudi prispela v San Francisco. Hasan je za CNN po odobritvi vize dejal, da je njegova žena jokala od sreče, saj bo lahko videla svojega sina, in hkrati od žalosti, saj se je čas za malega Abdulaha iztekal.