Umrl je izraelski romanopisec Amos Oz

V 80. letu starosti je umrl izraelski pisatelj Amos Oz, je sporočila njegova hčerka. Fania Oz-Salzberger je na Twitterju zapisala, da je njen oče umrl zaradi raka. Oz velja za modernega literarnega klasika. Zagovarjal je politiko strpnosti do Palestincev in v delih tankočutno opisoval 20. stoletje.

Predstavnik za stike z javnostmi izraelskega zunanjega ministrstva Emmanuel Nahshon je pisateljevo smrt označil kot "izgubo za vse nas in ves svet". Amos Oz se je rodil v Jeruzalemu. Študiral je na hebrejski univerzi v Jeruzalemu in v Oxfordu. Med letoma 1957 in 1960 ter nato še leta 1967 in 1973 je služil v izraelski vojski. Delal je tudi kot učitelj v kibucu Hulda.

Po Ozovi uspešnici Zgodba o ljubezni in temnini so posneli tudi filmsko uspešnico. Režirala in tudi v njej zaigrala je Natalie Portman.

V svojih delih, napisanih v razumljivem, rahlo ironičnem slogu, je opisoval družbene in socialnopsihološke probleme življenja v ozkih skupnostih, kakršni so izraelski kibuci. S svojimi analizami in kritiko izraelske družbe se je odmaknil od idealistične generacije pionirjev judovske države v Palestini, piše v Velikem svetovnem biografskem leksikonu. Amoz Oz je z nami spregovoril o življenju v intervjuju, ki smo ga opravili leta 2012

Izraelski literat je bil od 60. let minulega stoletja zelo dejaven v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Za svoj mirovniški angažma in literarno ustvarjanje, ki je bilo objavljeno v več kot 40 jezikih, je prejel ugledne mednarodne nagrade, med njimi francosko odlikovanje red viteza legije časti, špansko nagrado princa Asturije za literaturo, Goethejevo nagrado in nagrado Heinricha Heineja. Več let je veljal za kandidata za Nobelovo nagrado.

Amos Oz FOTO: POP TV