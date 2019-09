Umrl je nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac , ki je odslužil dva predsedniška mandata med letoma 1995 in 2007.

Jacques Chirac je bil skoraj pol stoletja v središču francoske politike, ki jo je zaznamoval kot župan Pariza, predsednik vlade in zatem še predsednik države.

V času Chiracovega predsednikovanja je na zunanjepolitičnem prizorišču odmevalo leto 2003, ko je Chirac vodil mednarodno nasprotovanje posredovanju ZDA v Iraku, s čimer je sprožil diplomatski spor z Washingtonom, po drugi strani pa pridobil podporo drugih držav. O evropskih državah, ki so takrat podprle invazijo, je februarja 2003 dejal: "Mislim, da so izpustile dobro priložnost, da bi bile tiho. To ni najbolj odgovorno vedenje."

Med Francozi zelo priljubljeni Chirac je imel sicer v zadnjih letih težave s spominom, zaradi česar so mu leta 2011, ko se je moral zagovarjati zaradi vpletenosti v korupcijo, omogočili sojenje v odsotnosti. Obsojen je bil na dve leti pogojne zaporne kazni, ker naj bi uredil 28 navideznih zaposlitev in tako omogočil nezakonito financiranje svoje konservativne stranke v času, ko je bil še župan Pariza.

V času njegovega predsednikovanja je Francija prevzela evro, ena njegovih večjih političnih reform pa je bila skrajšanje mandata predsednika iz sedmih na pet let, piše BBC.