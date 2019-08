Umrl eden najbogatejših Zemljanov David Koch

Njuna prizadevanja za majhno vlado in prosto ekonomijo so prispevala k njuni slavi in kontroverznosti, piše BBC. Predsedniku Donaldu Trumpu sta nasprotovala pri njegovi carinski politiki.

Bil je velik donator umetnostnim ustanovam, še posebej baletnim, pa tudi bolnišnicam.

Nasprotovali klimatskim spremembam in delavskim pravicam, podpirali državljanske svoboščine

Podjetje, ki sta ga ustanovila skupaj z bratom je preraslo v drugi največji koncern v zasebni lasti v ZDA. Po podatkih z njihove spletne strani imajo več kot 120.000 zaposlenih.

V preteklosti so financirali skupine, ki so zanikale klimatske spremembe in napadale združenja za delavske pravice. Po drugi strani pa so podpirali reformo kazenskega prava in donirali veliko sredstev neprofitni organizaciji Ameriška zveza za državljanske svoboščine.