Umrl mornar, ki na znameniti fotografiji poljublja žensko v belem

Fotografija je nastala na trgu Times Square v New Yorku,14. avgusta 1945, ko je odjeknila novica o kapitulaciji Japonske, na tisoče ljudi pa se je zgrnilo na ulice New Yorka.

Ko so ljudje slavili in praznovali konec največje morije v sodobni človeški zgodovini je mornar Mendonsa zagrabil in poljubil medicinsko sestro – trenutek, ki ga je v objektiv ujel fotograf Alfred Eisenstaedt, nato pa je zaokrožil po svetu.

Fotografija, ki je dobila imeV-J Day oziromaVictory over Japan day (Dan zmage nad Japonsko) je postala ena najbolj znamenitih podob tega obdobja. Mendonsa je služil v ameriški vojski na pacifiškem območju, v času nastanka fotografije pa je bil na doma na dopustu - že naslednji dan bi se sicer moral vrniti na fronto.

"To je bil trenutek. Prideš domov s Pacifika in končno, vojne je konec," se je Mendonsa leta 2012 spominjal tega dne."Poleg tega sem nekaj spil, ko sem videl medicinsko sestro, sem jo kar zagrabil in poljubil."