Umrl najstarejši moški na svetu: čas si je krajšal z vročimi kopelmi

Masazo Nonaka se je rodil julija 1905 in 10. aprila lani postal najstarejši živeči moški. Pred njim je že umrla njegova žena in tudi vsi trije otroci, poroča Deutsche Welle.

Dneve si je krajšal z vročimi kopelmi, gledanjem suma in sladkarijami

V zadnjem času si je dneve krajšal zlasti z uživanjem v vroči kopeli, gledanjem suma na televiziji in uživanjem sladkarij, so povedali člani njegove družine.

Japonska je sicer dom mnogih najstarejših ljudi, mnogo med njimi jih je starih 100 let ali več. Število stoletnikov se sicer z leti povečuje. Leta 1963, ko so ta podatek začeli beležiti, so jih našteli 153, lani kar 69.785. Le desetina od teh je moških.