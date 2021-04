Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je v 100. letu starosti umrl princ Filip, vojvoda Edinburški. Z dvora so še sporočili, da je umrl mirno. S kraljico in sam je v tujino odpotoval več kot tisočkrat, udeležil se je tisoče dogodkov in imel 5496 govorov. Sodeloval je z več kot 800 dobrodelnimi organizacijami. Še posebej aktiven je bil pri okoljevarstvenih projektih.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:00 audio-control-play-line Iz SVETA: Življenje princa Filipa 02:02 audio-control-play-line Iz SVETA: Princ Filip je umrl mirno icon-chevron-left icon-chevron-right