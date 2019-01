Umrl resnični agent Cie iz filma Misija Argo

Mendez se je upokojil v 90. letih prejšnjega stoletja, kasneje pa napisal tri knjige o svojih izkušnjah tajnega agenta, med drugim je podrobno opisal reševanje ameriških diplomatov. Med iransko revolucijo so protestniki leta 1979 vdrli v ameriško veleposlaništvo in zajeli 52 talcev, ki so jih zadrževali 444 dni. Šestim ameriškim diplomatom pa se je uspelo izmuzniti na dom kanadskega veleposlanika. Američane so nato leta 1980 rešili agenti pod pretvezo, da so kanadska snemalna ekipa, poroča STA.

Mojster preobleke

Mendez se je rodil leta 1940, Cii pa se je pridružil potem, ko se je prijavil na lažni oglas za grafičnega oblikovalca. Bil je mojster preobleke, prevare in reševanja, poroča BBC. Najbolj je znan po tihotapljenju šestih ameriških diplomatov iz Irana med leti 1979-80, ko se je izdajal za filmskega producenta.

Po upokojitvi je vodil umetniški studio, več kot 25 let pa je delal s Hollywoodskimi vizažisti in čarodeji in ustvarjal popolne preobrazbe in lažne identitete."Vedno sem se imel najprej za umetnika," je nekoč povedal, "in 25 let sem bil zelo dober vohun."