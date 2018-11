V starosti 62 let je po dolgi in hudi bolezni umrl šef ruske vojaške obveščevalne službe GRU Igor Korobov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. GRU zahodne države pripisujejo odgovornost za številne napade v tujini, med drugim za zastrupitev nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z živčnim strupom marca v britanskem Salisburyju.

Igor Korobov FOTO: Rusko ministrstvo za obrambo V sredo je po dolgi in težki bolezni umrl šef ruske vojaške obveščevalne službe GRU Igor Korobov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Star je bil 62 let. Kdo ga bo nasledil na čelu GRU, še ni znano. Njegove vajeti je prevzel leta 2016 po smrti svojega predhodnika Igorja Serguna. GRU je v zadnjih letih na precej slabem glasu zaradi nekaterih akcij v tujini, ki naj bi jih izvedel. Zahodne države mu pripisujejo odgovornost za številne napade v tujini, med drugim za zastrupitev nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z živčnim strupom marca v britanskem Salisburyju. Rusija ima poleg GRU še dve obveščevalni službi, zvezno varnostno službo FSB in zunanjo obveščevalno službo SVR.