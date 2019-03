Umrl zdravnik, ki je z aparatov odklopil Tita

Zdravnik Predrag Lalević se je na študij medicine vpisal leta 1945 in univerzo zaključil leta 1951. Tito je umrl 4. maja 1980, a zadnjih 68 dni je bil na respiratorju, hranili so ga z infuzijo. Lalević ga je z aparatov, ki so ga ohranjali pri življenju izklopil ob 15.05."Niti v šali ne morem reči, da sem ga ubil. Deset minut pred tem je bil mrtev. Ni mu bilo pomoči. Jaz sem le izklopil aparate, ki so ga ohranjali pri življenju,"je pred leti dejal za Express .

Lalević je v svoji knjigi 'S predsednikom po svetu' opisal svoje spomine na prvega moža nekdanje Jugoslavije in na kar 16 let, ki jih je s Titom preživel na potovanjih v tujini. Po Titovi smrti je več let razmišljal, ali naj objavi svoje spomine, a se je nato le odločil, da objavi knjigo. Tudi zaradi velikega števila zapisov, knjig, ki so se pojavile po Titovi smrti, tudi pričevanja ljudi, ki naj bi se v tem času Tita obiskovali, a so bile po Lalevićevih besedah neresnične."Te zgodbe niso bile resnične, ker ti ljudje niso bili niti blizu kliničnega centra, a kar je bolj pomembno, jaz sem ga intubiral in priključil na respirator 26. februarja, torej 68 dni, preden je preminil. V času umetne ventilacije je bil v umetni komi, ni mogel komunicirati, ni mogel jesti. Toliko o tem," je bil mnenja Lalević.