Umrl že drugi otrok v priporu ameriške mejne službe

Carinska in mejna služba je sporočila, da so fanta v ponedeljek odpeljali v bolnišnico v Almogordu v Novi Mehiki, ker je kazal znamenja bolezni. Postavili so mu diagnozo prehlada in vročine, mu dali antibiotik in sredstvo proti bolečinam ter ga po 90 minutah opazovanja vrnili v pripor. Isti večer so ga spet sprejeli v bolnišnici, ker se mu je stanje poslabšalo, kmalu po polnoči v torek zjutraj pa je umrl.

Zunanje ministrstvo Gvatemale je sporočilo, da je otrok skupaj s 47-letnimAgustinom Gomezom prišel v ZDA 18. decembra pri teksaškem El Pasu, nato so ju zaprli v 145 kilometrov oddaljenem Almogordu. Nameravala sta iti do Tennesseeja.

To pa ni prvi primer.Sredi decembra je v priporu v El Pasu umrla sedemletna deklica iz Gvatemale, in sicer zaradi dehidracije in lakote.Njeno truplo so vrnili v Gvatemalo, pogreb je bil v torek.