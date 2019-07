Umrli Avstrijki gliser odrezal nogo, potapljala se je izven dovoljenega pasu

"Videla sem, kako jo oživljajo," je za 24sata dejala kopalka Donatella , ki je bila ravno takrat na plaži pred bližnjim mestnim hotelom Malin. Do obale so jo po njenih besedah prepeljali prav z gliserjem, ki jo je zadel. "Bilo je strašno. Odrezalo ji je nogo in zelo močno je krvavela. Bila je v potapljaški obleki, nepremična in zelo bleda. Na plaži je bilo tudi polno otrok, zaradi grozljivega prizora so bili prestrašeni, nekateri so tudi jokali. Tudi sama sem še zmeraj v šoku."

Na pomoč so nemudoma poklicali Nujno medicinsko službo, do ponesrečeno so prispeli v roku desetih minut. Nezavestno 28-letnico so prepeljali v Klinični bolnišnični center (KBC) Reka. Kot so kasneje sporočili iz Policijske uprave (PU) Primorsko-Goranske, je ob 17.15 umrla.

Nesrečo je povzročil 25-letnik voznik motornega čolna, ki je bil namenjen v bližnje pristanišče. Neuradno naj bi šlo za prebivalca Zadra, ki je v Malinski delal kot sezonski delavec. Iz hrvaškega ministrstva za pomorski promet in infrastrukturo so sporočili, da v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola.

Od šoka niso mogli govoriti

"25-letnik je bil v popolnem šoku, ni mogel niti govoriti. To so sicer zelo vestni fantje in z njimi nikoli ni težav. S plovila, ki ima tako visok premec, je zelo težko videti kopalce, še posebej pa potapljače in to tako daleč od obale," so za hrvaški spletni portal dejali pretreseni domačini. "Zelo velika tragedija - za oba, umrlo in 25-letnika." Nemi od šoka so ostali tudi 28-letničini starši.

Novinarji 24sata so sicer večkrat poskušali vzpostaviti stik z lastnikom podjetja, ki prodaja, servisira in oddaja čolne in vodne skuterje, in pri katerem je 25-letni tudi najel gliser, a ni bil na razpolago za izjave.

Medresorska preiskava v teku

Preiskavo hude nesreče vodijo luška izpostava Malinska, Pomorska policija Reka in reška luška kapitanija. Kapitan slednje Darko Glažar je medtem izrazil obžalovanje zaradi nesreče in napovedal nadaljnjo preiskavo. "Zelo nam je žal zaradi tragedije, sočustvujemo s starši umrle. Preiskava je v teku in nesrečni voznik nosi odgovornost; na žalost pa je to še en dokaz za to, kako nevarno se je kopati ali potapljati izven dovoljenega in označenega območja stotih metrov od obale," je dejal Glažar.