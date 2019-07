Umrla Eva Kor: preživela je Auschwitz in mučenje angela smrti

V 85. letu starosti je umrla Eva Kor, judinja, ki je preživela Auschwitz in mučenje zloglasnega Angela smrti – Josefa Mengela. Umrla je med potjo na Poljsko, kjer je vsakoletno obiskovala Auschwitz. Svoje življenje je posvetila ozaveščanju o holokavstu, bila je glasna zagovornica odpuščanja.

Rojena v Romuniji je bila Eva Kor skupaj s svojo družino leta 1944 poslana v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Drugo svetovno vojno sta od celotne družine preživeli zgolj ona in njena sestra dvojčica Miriam. A bile sta za vedno zaznamovani z mučenjem, ki sta ga utrpeli pod rokami zloglasnega Josefa Mengela, poznanega kot Angel smrti. Predvsem zaradi medicinskih poskusov, ki jih je izvajal zapornikih v Auschwitzu, kjer je deloval od leta 1943. Bil je tudi del skupine, ki je odločala, kdo bo poslan v plinske celice. Smrtonosne poskuse in mučenja naj bi izvajal na približno 1000 dvojčkih in drugih zapornikih taborišča."Trikrat na teden smo šli v krvni laboratorij. Tam so nas okužili z bakterijami in kemikalijami ter vzeli velike količine krvi," je Eva pripovedovala leta 2001.

Eva Kor FOTO: AP

Svoje spomine je izpovedala na sojenju knjigovodji iz Auschwitza, Oskarju Gröningu, ki je bil leta 2015 zaradi sostorilstva pri umoru več kot 300.000 ljudi obsojen na štiri leta zapora. Med drugim je dejala, da je, ko je zbolela za visoko vročino, slišala Megela zraven nje, kako se"sarkastično smeji". "Škoda, zelo mlada je. Ima približno dva tedna," je dejal. Ker ni mogla hoditi se je splazila po tleh do svoje sestre, ki so ji vbrizgali substanco, s katero naj bi zamrznili rast ledvic. "Če bi jaz umrla, bi Miriam ubili z injekcijo v srce. Mengele bi izvedel primerjalno obdukcijo," se je spominjala Eva. Mengele je po koncu druge svetovne vojne pobegnil, DNK rezultati pa so kasneje potrdili, da je leta 1979 utonil v Braziliji. Eva se je na sojenju Gröningu približala in se z njim rokovala, piše BBC. V zadnjih letih življenja je pozivala k odpuščanju.

