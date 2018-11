Umrla je deklica, ki je postala simbol jemenske krize

7-letna deklica iz Jemna, Amal Hussein , katere fotografija, objavljena v The New York Times, je postala simbol največje humanitarne krize na svetu, je umrla. Novico je potrdilo jemensko ministrstvo za zdravje. Umrla je 26. oktobra.

Po objavi fotografije sta ameriški obrambni minister James Mattis in zunanji minister Mike Pompeopozvala k premirju v "naslednjih 30 dneh". A lakoto in pomanjkanje v Jemnu je popolnoma zasenčil umor savdskega novinarja Hašokdžija v konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu.

Že tri leta trajajoča državljanska vojna v Jemnu je popolnoma opustošila državo in jo pahnila v največjo humanitarno krizo na svetu. Po zadnjih podatkih je v bojih med mednarodno koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije in hutijskimi uporniki umrlo vsaj 10.000 ljudi. Pogosti so napadi na civiliste, bombardiranja porok, pogrebov in šolskih avtobusov so v preteklosti pretresla svetovno javnost.