Umrla leta 1945, v njenem grobu našli večje količine orožja

Zaposleni na pokopališču je moral odpreti grob, a ga je presenetil pogled pod kamnitim pokrovom, saj je bilo tam polno orožja in eksploziva. Orožje so našli pod kamnito ploščo, na globini od 20 do 75 centimetrov, so poročali policisti vukovarsko-sremske policijske uprave. Takoj je poklical policijo, ki je s pomočjo specialista za odstranitev nevarnih najdb odkrila in odstranila pravo orožarno:

• 4 kalašnikovke – M70

• 3 polavtomatske puške – M59

• 2 repetirni puški – M48

• Ročni netrzajni minomet

• 17 ročnih bomb

• 36 kosov vojaškega eksploziva TNT (200 g)

• 500 g plastičnega eksploziva

• 3 protioklepne mine

• 20 metrov počasi goreče detonacijske vrvice

• Nekaj tisoč kosov nabojev

• Naprava za merjenje radioaktivnosti

• Več kosov nabojnikov

Orožje najverjetneje izvira iz časa hrvaške osamosvojitvene vojne, predvsem iz obdobja bitke za Vukovar. Spopadi v Borovem so bili med prvimi leta 1991 in kraj je bolj poznan po spopadu med upornimi Srbi in hrvaškimi policisti v mesecih pred razglasitvijo hrvaške neodvisnosti. Policisti so namreč 2. maja 1991 padli v zasedo, pri čemer je umrlo 12 policistov in en Srb.