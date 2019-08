Umrla nobelova nagrajenka in pisateljica Toni Morrison

"Čeprav njena smrt pomeni veliko izgubo, smo hvaležni, da je živela dolgo in dobro življenje,"so sporočili svojci.

Sonny Mehta, urednik pri založniški hiši Knopf, je ob smrti pisateljice povedal, da pozna le malo ameriških avtorjev, ki so pisali s takšno ljubeznijo do človeštva in jezika kot Morrisonova. "Njena pripovedovanja in očarajoča proza so pustila neizbrisen pečat v naši kulturi,"je zapisal.