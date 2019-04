Umrla operna pevka s presajenimi pljuči

Kljub bolezni je Charity nadaljevala ugledno kariero in s svojim sopranom navduševala ljubitelje opere po vsem svetu. Včeraj pa je njena družina sporočila, da je 35-letna operna pevka umrla."Zjutraj se je življenjska zavesa zagrnila za eno izvrstnih junakinj," so sporočili na Facebook strani."Naša ljubljena Charity je mirno umrla, obkrožena s svojim možem, mamo in sorojenci ter z nasmeškom na obrazu." Vzrok smrti še ni znan. Tillemann-Dickova je živela v Baltimoru v Marylandu s svojim možem Yonatanom Doronom . Nastopala je po ZDA, Evropi in Aziji. V opernih vlogah je igrala Titanijo v Snu kresnih noči, Gildo v Rigolettuin Violetto v La Traviati. Pevka je nastopila na odru v gledališčih po vsem svetu, tudi v gledališču Rose v Lincoln Centru v New Yorku, v centru Johna F Kennedyja v Washington DC in Palači umetnosti v Budimpešti.

Zgodnje življenje

Charity je odraščala v Denverju v Koloradu, v mormonsko-judovski družini. Imela je deset bratov in sester. Čeprav je rada pela že od malega in uživala v družinskih izletih v opero in simfonijo, pa je vedno mislila, da bo postala političarka. Tako bi sledila svojemu dedku, Tomu Lantosu, ki je preživel holokavst in skoraj 30 let služil kot demokrat v predstavniškem domu, in starejšemu bratu Tomicahu Tillemannu, ki je bil pisec govorov za Hillary Clinton. "To je nekako naša družinska trgovina, mislim," je o politiki povedala leta 2013.

Po končanem študiju in preživljanju časa na številnih političnih kampanjah se je odločila, da se vrne h glasbi. "Odločila sem se, da si ne bom mogla oprostiti, če se ne bom preizkusila v glasbi," je povedala. Nato je začela z intenzivnim programom usposabljanja na ugledni Akademiji za glasbo Franza Liszta v Budimpešti na Madžarskem.

Diagnoza

Ko je bila stara 20 let, so ji diagnosticirali idiopatsko pljučno hipertenzijo, redko bolezen, katere značilnost je skrajni pritisk na srce brez očitnega vzroka. Stanje je povzročilo, da je njeno srce nabreknilo za 3,5-krat nad normalno velikost. Z diagnozo so razložili tudi njene nedavne omedlevice in kratko sapo, hkrati pa so ji povedali, da bo živela le še od dve do pet let.

Charity je povedala, da ji je eden njenih zdravnikov svetoval, naj preneha peti. V upanju, da se bo izognila presaditvi pljuč, so ji predpisali flolan, tekoče zdravilo, ki so ji ga skozi cevko v prsih dodajali neposredno v srce. Črpalka je skupaj s potrebnimi ledenimi paketi in pomožno opremo tehtala približno dva kilograma. Ker ni želela opozarjati na svoje stanje med avdicijami in nastopi, si je zdravilo prilepila na stegno."Soprani so že tako dovolj nepredvidljivi, tudi brez kritične bolezni," je povedala. Leta 2009, pet let po začetni diagnozi, so Charity prvič presadili pljuča na kliniki Cleveland v Ohiu. Čeprav ji je transplantacija rešila življenje, je bila Charity glede operacije zelo v skrbeh, saj ni vedela, kakšen vpliv bo imela na njen glas. "Celo življenje sem trenirala telo, pljuča in glas, da sem delala usklajeno in vedela sem, da bom to izgubila," je povedala.

Zaradi zahtevne operacije je bila Tillemann-Dickova več kot mesec dni v komi, skoraj dva meseca pa sama sploh ni mogla dihati. Preden je ponovno poskušala peti, se je morala naučiti jesti, hoditi in govoriti. Prva pesem, ki jo je poskušala zapeti, je bila SmileNata King Colea.