Umrla še zadnja malezijska sumatranska nosoroginja Iman

Sumatranska nosoroginja Iman, ki je živela v naravnem rezervatu na malezijskem otoku Borneo, je podlegla raku, so sporočili zoologi. Že od leta 2014, ko so jo vzeli iz narave in prestavili v rezervat zaradi izumiranje te vrste, je imela tumorje na maternici. "Njena smrt je napočila prej, kot smo pričakovali, ampak vedeli smo, da je bila že v hudih bolečinah," je dejal Augustine Tuuga , direktor rezervata. "Čeprav smo vedeli, da se bo to prej ali slej zgodilo, nas je ta novica užalostila," je dodala Christina Liew , ministrica za okolje v zvezni državi Sabah.

Zadnji malezijski nosorog je poginil maja, še ena nosoroginja pa je prav tako poginila v ujetništvu leta 2017. Poskusi, da bi ohranili vrsto z načrtnim razmnoževanjem, so bili neuspešni.

Sumatranski nosorog je rastlinojeda žival in najmanjši od petih še živečih vrst – nekoč je poseljeval vso jugovzhodno Azijo, a je zaradi lova in izgube življenjskega prostora postal eden najredkejših velikih sesalcev. Svetovni sklad za naravo (WWF) ocenjuje, da jih živi še približno 80 v divjini na Sumatri. Prav njihova izoliranost je še dodaten problem za vrsto, saj se preprosto ne razmnožujejo dovolj.

Rdeči seznam IUCN, na katerem so ogrožene živalske in rastlinske vrste, sumatranskega, črnega in javanskega nosoroga označuje za kritično ogroženega. Afriški in sumatranski nosorog imata dva rogova, medtem ko imata indijski in javanski le po enega. Nosoroge divji lovci ubijejo prav zaradi rogov, ki jih potem prodajo na črnem trgu, kjer so zelo zaželeni zaradi svojih domnevnih medicinskih lastnosti. Uporabljajo jih za zdravljenje vročic ali krčev, čeprav so večinoma iz keratina, materiala, beljakovin, ki so v naših laseh in nohtih.