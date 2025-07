Begunstvo: Ko se življenje razdeli na prej in potem

Na svetu je trenutno več deset vojnih žarišč, število beguncev pa se povečuje. Po podatkih Združenih narodov je prisilno razseljenih več kot 122 milijonov ljudi, kar je največ v zadnjem desetletju. Za številkami pa stoji tiha in zelo težka odločitev: oditi, še preden je prepozno. In ostane življenje, ki se nenadoma razdeli na prej in potem.