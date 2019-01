UNHCR na Tajskem preučuje prošnjo 18-letne Savdijke za azil

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) bo potreboval več dni za preučitev prošnje za azil, ki mu jo je na begu pred družino na Tajskem predložila 18-letna Savdijka. Dekle, ki trdi, da jo je družina zlorabljala, si želi v Avstralijo, in tudi tam bodo preučili njeno prošnjo za azil. V Bangkok pa danes prihajajo dekletovi svojci.

Savdijka Rahaf Mohamed al Kunun FOTO: AP

18-letna Rahaf Mohamed al Kunun je konec tedna od družine v Kuvajtu pobegnila v Bangkok in ob tem izrazila namero, da za azil zaprosi v Avstraliji. Na letališču so jo tajske oblasti zadržale in jo nameravale vrniti svojcem v Savdsko Arabijo, a se je temu uprla in se zaprla v sobo letališkega hotela. Tudi prek družbenih omrežij je sporočila, da se v primeru vrnitve boji za svoje življenje, in dosegla, da so jo v ponedeljek tajske oblasti predale v oskrbo UNHCR.

Savdijka Rahaf Mohamed al Kunun FOTO: AP

Predstavnik visokega komisariata za begunce na Tajskem Giuseppe de Vicentiis je danes izrazil hvaležnost, da Mohamed al Kununove niso proti njeni volji poslali v Savdsko Arabijo. Dodal je, da bi lahko preučitev njenega primera in odločitev o nadaljnjih korakih zahtevala več dni. Tajska ni podpisnica konvencije ZN za begunce in prosilce za azil običajno izžene ali pa morajo več let čakati, da se prostor pod soncem zanje najde v tretjih državah. UNHCR meni, da Tajska ne bi smela vsakega prosilca za azil poslati nazaj v državo, iz katere je pobegnil, zgolj za to, ker sledi načelu nesprejemanja tujcev. Savdske oblasti: gre za družinsko zadevo Savdska vlada je medtem prek svojega veleposlaništva v Bangkoku sporočila, da ni terjala deportacije 18-letnice, in dodala, da gre za družinsko zadevo, nad katero pa bdi tudi veleposlaništvo. Že pred tem je zanikala, da je poslala svoje predstavnike v Bangkok na srečanje z dekletom. Je pa dala vedeti, da je veleposlaništvo stopilo v stik z njenim očetom, ki je v konservativni kraljevini višji predstavnik regionalnih oblasti, in mu predstavila stanje. V Bangkoku danes pričakujejo tako očeta kot njenega brata, je povedal predstavnik tajskih oblasti Surachate Hakparn in dodal, da bo o možnosti srečanja med njima in dekletom govoril s predstavniki UNHCR. Ob tem je poudaril, da v primeru Kunun ne gre za vprašanje političnega azila.

FOTO: AP

V Avstraliji, kamor si 18-letnica želi, so medtem dali vedeti, da bodo preučili njeno prošnjo za azil, ki so jim jo posredovali ZN. Sedaj mora postopek do konca izvesti UNHCR in nato bodo previdno preverili možnost humanitarne vize, so še dodali v avstralski vladi. Pod oznako #SaveRahaf (Rešite Rafah) je prošnja 18-letnice zaokrožila po vsem svetu, sama pa je postala senzacija na družbenih omrežjih. S tvitanjem z bangkoškega letališča v živo ji je uspelo pridobiti 80.000 sledilcev.

FOTO: AP