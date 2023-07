Uničenim barakam bolnice Franje državna finančna pomoč

Od neurja tako uničena, da obiskovalcev vsaj letos ne bo več sprejemala, je partizanska bolnica Franja. Višina škode še ni znana, a neuradno naj bi sanacija treh popolnoma uničenih barak, ene delno poškodovane in ostalih, ki so napite z vodo in blatom, stala okoli milijon evrov. Še preden se bodo lotili obnove kulturnega spomenika državnega pomena, bo treba naplavljene in polomljene dele umakniti in dostop narediti varen, kar bo trajalo vsaj 14 dni, ocenjuje civilna zaščita. Finančno pomoč si lahko, tako je obljubila ministrica za kulturo Asta Vrečko, obetajo tudi od države.