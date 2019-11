'Upam, da nas bo Sveti Marko zaščitil'

Že tretji dan zapored znamenite Benetke ostajajo pod vodo. Zaradi najhujših poplav v zadnjih 50. letih so zaprte šole, vrtci, Doževa palača in Markov trg. Italijanska vlada je medtem razglasila izredne razmere in obljubila 20 milijonov evrov pomoči - nastalo škodo medtem ocenjujejo na milijardo evrov.

Gladina morja je danes dosegla 160 centimetrov, zaradi česar že tretji dan zapored ostajajo zaprte javne ustanove, vrtci, šole, pa tudi znamenitosti, kot je Doževa palača, oblasti so zaprle tudi Markov trg, ki je kot ena najnižjih točk v laguni močno poplavljen. V noči na sredo so sicer izmerili rekordnih 187 centimetrov nad običajno gladino morja, kar je največ v več kot 50 letih. To hkrati pomeni, da je bilo poplavljenih več kot 90 odstotkov Benetk. Poplave pa povzročajo nepopravljivo škodo številnim kulturnim spomenikom in domovom. "20 centimetrov višja gladina je naredila razliko in uničila Benetke. Upam, da nas bo Sveti Marko, ki velja za zaščitnika Benetk, zaščitil. Vajeni smo pogostih poplav, ampak tokrat je drugače,"je dejal župan Luigi Brugnaro v pogovoru za televizijo Canale 5. Dejal je še, da škodo ocenjujejo na milijardo evrov.

Poplave v Benetkah FOTO: AP

Na seji italijanske vlade so v četrtek zvečer razglasili izredne razmere za Benetke, kar pomeni takojšnjo sprostitev sredstev za odstranjevanje škode po poplavah. Premier Giuseppe Conte je napovedal, da bo vlada za to namenila 20 milijonov evrov. Zasebniki naj bi tako dobili do 5000 evrov takojšnje pomoči, podjetniki pa do 20.000 evrov. Pri večjih škodah in podrobni oceni škode namerava država nameniti še dodatna sredstva. Poleg tega so v Italiji začeli zbirati prostovoljne prispevke za financiranje škode. Italijanska veleposlaništva in konzulati v tujini bodo začeli z ustreznimi akcijami, je napovedal zunanji minister Luigi Di Maio. Bivši italijanski premier Silvio Berlusconi je ob tem večja mesta po svetu pozval, naj podprejo Benetke s prostovoljnimi prispevki.

Poplave v Benetkah FOTO: AP

Območje je danes obiskal tudi vodja opozicijske Lige Matteo Salvini in pozval vlado v Rimu, naj čimprej dokonča projekt zaščitnih pregrad, ki naj bi ubranile beneško laguno pred poplavami, znan po kratici Mose. "Benetke kričijo na pomoč. Mose moramo končno dokončati," je dejal Salvini v gumijastih škornjih med prečkanjem Markovega trga, še preden so ga zaprli. Ministrica za infrastrukturo Paola De Micheli je medtem dejala, da je za dokončanje tega sistema zaščitnih zapornic, ki bi se ob naraščanju gladine morja avtomatično dvignile na treh vhodih v laguno, potrebnih še okoli 400 milijonov evrov. Sistem bi sicer lahko dokončali že prihodnje leto, je napovedala.

Poplave v Benetkah FOTO: AP