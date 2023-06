Našo pomoč potrebuje tudi Karolina, štiriletna deklica, ki ima tako kot Urban redko smrtonosno bolezen, Cockaynov sindrom tipa B. Bolezen povzroča težke okvare v jetrih, ledvicah, možganih, koži in drugih organih. Povprečna življenjska doba obolelih je 12 let. V iskanje zdravila za Karolino so se vključili tudi portugalski znanstveniki, ki so obiskali Slovenijo in dekličino družino ter predstavili prebojne rezultate, ki družini deklice vlivajo novo upanje.