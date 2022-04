Gneča na glavni avtobusni postaji v Ljubljani že dve leti povzroča slabo voljo. "Do prezasedenosti avtobusov pa prihaja zato, ker so 2020 uvedli brezplačne v celoti subvencionirane vozovnice za večjo skupino ljudi, se pravi za upokojence, vojne veterane in invalide," pojasnjuje vodja prometno-komercialne službe Matija Jeras . Veliko izmed njih vsakodnevno potuje po Sloveniji, najpogosteje pa se odpravijo na Primorsko ali Gorenjsko.

"Veliko je potnikov, ki imajo nujne opravke in morajo priti na avtobus na točno določenem mestu in ob točno določeni uri. Skupina ljudi, ki se sedaj vozi po Sloveniji, pa dejansko potuje samo za to, da bi si krajšala čas in obiskuje turistične kraje," še dodaja.

Na vstopu v avtobus nemalokrat pride do prerivanja ali besednega spora med potniki, ki ostanejo brez sedeža, kar je zelo obremenjujoče tudi za voznike.

Rešitev vidijo v rezervacijskem sistemu: "Rezervacijski sistem, lahko bi ga poimenovali tudi drugače, čeprav pravijo, da je to zastarelo, lahko bi mu rekli potrditev potovanja, kajti v vsakem urejenem sistemu je treba urediti neke zadeve, ki potrjujejo udeležbo posameznika v tem sistemu. Vse mimo tega vodi v kaos," pravi prometni tehnolog Anton Plankar. "Večina prebivalcev uporablja mobilne telefone in samo nekaj klikov za to, da si zagotoviš sedež, je zelo preprosto in ne zahteva dodatne administracije," dodaja Jeras.

Z ministrstva za infrastrukturo pa odgovarjajo, da bi po njihovem mnenju rezervacijski sistem za potnike lahko pomenil dodatno opravilo in tudi strošek, zato rešitev vidijo v zagotavljanju zadostnega števila avtobusnih sedežev.