Upokojenci o ministričinem spodrsljaju: Pravil se moramo držati vsi

"Pri tej oblastni garnituri ni za pričakovat, da bi se česa držali, mi se za razliko od njih dogovorov držimo," pravijo upokojenci, ki so ob tem, ko vidijo, da celo tisti, ki sprejemajo odloke o nošenju mask in varnostni razdalji, tega ne upoštevajo, jezni in izigrani. A dodajajo, da so odgovorni do sebe in do drugih ter da zato pravila spoštujejo. Novinar Aleksander Pozvek se je tako odločil, da bo ministrici Simone Kustec pomagal. Prinesel ji je paket zaščitnih mask in spisano odstopno izjavo.