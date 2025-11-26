Upokojenka po 70 letih prejela odpoved najemne pogodbe: 'Solze so mi tekle'

Na pomoč ji je takrat priskočil lokalni neodvisni politik Kalle Gerigk , ki je nagovoril medije in pod ključnikom "Paula ostane" sprožil spletno peticijo, ki jo je podpisalo več kot 80.000 ljudi. Najemodajalec je kmalu zatem preklical odpoved najemne pogodbe 95-letnici.

"Solze so mi tekle iz oči. Božični večer je bil zame končan," je trenutek, ko je prejela novico, povedala upokojenka.

Paula Hilsemer , ki že od leta 1955 živi v 52 kvadratnih metrov velikem stanovanju, je lani tik pred božičem prejela pismo, v katerem ji je najemodajalec sporočil, da mora po 70 letih zapustiti svoj dom. Kot razlog je navedel, da stanovanje potrebuje za osebno uporabo.

A Gerigk si želi zdaj pravico za vse upokojence – pravno zaščito pred odpovedjo najemnih pogodb in višanjem najemnin za starejše od 65 let. Peticija s podpisi je pred kratkim s pošto romala na nemško ministrstvo za pravosodje.

"Resnično upam, da se bo to vprašanje zdaj resno obravnavalo. Ko nekdo reče, da ima osebno potrebo, se to lahko nanaša na pomoč v gospodinjstvu ali celo na nečaka. To je preprosto preveč, to je treba omejiti. Če se naredijo izboljšave, kot je omejitev na sorodnike prve stopnje ali samo na lastnika, bi bil to korak v pravo smer," meni lokalni politik.

Trg stanovanj je v Nemčiji občutljivo vprašanje, kot ve vsak, ki trenutno išče stanovanje. Glede na najnovejšo raziskavo imajo ljudje, starejši od 65 let, ki živijo sami, v povprečju 83 kvadratnih metrov bivalnega prostora. To je več, kot ima na voljo katera koli druga starostna skupina.

"To pomeni, da se, ko se otroci ali vaš partner odselijo, praviloma ne boste preselili v manjše stanovanje. To pomeni, da boste še naprej živeli v velikem stanovanju. In to seveda vodi do porazdelitvene krivice," meni Reiner Braun z Združenja za stanovanja, urbani razvoj in regionalno načrtovanje.

A tega ni mogoče trditi za Paulo Hilsemer in njenih 52 kvadratnih metrov, v katerih se je nabralo za več kot pol stoletja spominov.