Svet
Upokojenka po 70 letih prejela odpoved najemne pogodbe: 'Solze so mi tekle'

Köln, 26. 11. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 2 urama

Melita Stolnik
Čeprav ima Nemčija tudi eno najbolj urejenih zakonodaj na področju najema nepremičnin, se je zaradi pomanjkanja cenovno dostopnih domovanj začelo zatikati. Na udaru so starejši. Danes 95-letna gospa je lani po več kot pol stoletja bivanja v manjšem stanovanju prejela odpoved najemne pogodbe. Primer simpatične in živahne gospe, ki ji je grozilo, da bo pristala na cesti, pa je zdaj razburil lokalnega politika. S peticijo zahteva zakonsko zaščito za najemnike stanovanj, starejše od 65 let, ne glede na to, v kako velikih stanovanjih živijo.

Paula Hilsemer, ki že od leta 1955 živi v 52 kvadratnih metrov velikem stanovanju, je lani tik pred božičem prejela pismo, v katerem ji je najemodajalec sporočil, da mora po 70 letih zapustiti svoj dom. Kot razlog je navedel, da stanovanje potrebuje za osebno uporabo.

"Solze so mi tekle iz oči. Božični večer je bil zame končan," je trenutek, ko je prejela novico, povedala upokojenka.

Na pomoč ji je takrat priskočil lokalni neodvisni politik Kalle Gerigk, ki je nagovoril medije in pod ključnikom "Paula ostane" sprožil spletno peticijo, ki jo je podpisalo več kot 80.000 ljudi. Najemodajalec je kmalu zatem preklical odpoved najemne pogodbe 95-letnici.

A Gerigk si želi zdaj pravico za vse upokojence – pravno zaščito pred odpovedjo najemnih pogodb in višanjem najemnin za starejše od 65 let. Peticija s podpisi je pred kratkim s pošto romala na nemško ministrstvo za pravosodje.

"Resnično upam, da se bo to vprašanje zdaj resno obravnavalo. Ko nekdo reče, da ima osebno potrebo, se to lahko nanaša na pomoč v gospodinjstvu ali celo na nečaka. To je preprosto preveč, to je treba omejiti. Če se naredijo izboljšave, kot je omejitev na sorodnike prve stopnje ali samo na lastnika, bi bil to korak v pravo smer," meni lokalni politik.

Trg stanovanj je v Nemčiji občutljivo vprašanje, kot ve vsak, ki trenutno išče stanovanje. Glede na najnovejšo raziskavo imajo ljudje, starejši od 65 let, ki živijo sami, v povprečju 83 kvadratnih metrov bivalnega prostora. To je več, kot ima na voljo katera koli druga starostna skupina.

"To pomeni, da se, ko se otroci ali vaš partner odselijo, praviloma ne boste preselili v manjše stanovanje. To pomeni, da boste še naprej živeli v velikem stanovanju. In to seveda vodi do porazdelitvene krivice," meni Reiner Braun z Združenja za stanovanja, urbani razvoj in regionalno načrtovanje.

A tega ni mogoče trditi za Paulo Hilsemer in njenih 52 kvadratnih metrov, v katerih se je nabralo za več kot pol stoletja spominov.

stoinena
26. 11. 2025 21.54
kaj to pomeni, da zasebnik ko odda stanovanje, ga ne more dobiti nazaj za svoje potrebe, ali za prodajo, če potrebuje denar, če je njegov najemnik starejši od 65 let? pa saj to je zasebna lastnina, to ni državno.
ODGOVORI
0 0
yolli
26. 11. 2025 21.53
To se zgodi če ni tvoje.....celo življenje te lahko imajo v šahu.....Ne Hvala !!!
ODGOVORI
0 0
stoinena
26. 11. 2025 21.46
ta zgleda 65, ne 95. vprašajte jo raje kaj počne da tako dobro zgleda.
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
26. 11. 2025 21.45
+1
Če je to Golobova politika je čas da se takega politika nemudoma izključi iz vseh državnih funkcij in pošlje v zapor za 50 let ali doživljensko. Tukaj ni nikagršnega opravičila in odvetniški bluzenj. Problem v Sloveniji je ta da bi morali odvetnike jemati z rezervo in ne bi smeli biti prioriteta.
ODGOVORI
1 0
zurc
26. 11. 2025 21.43
-2
in potem poslušaj levičarsko politiko ,ki je proti zasebni lastnini ,da bi morali vsi biti v najemu
ODGOVORI
0 2
dobrabejba35
26. 11. 2025 21.41
+0
in zakaj ravno starejši od 65 let?
ODGOVORI
1 1
modelx
26. 11. 2025 21.38
-2
tegale brauna, bi z braunom na nulo postrigel in obril po glavi, ter mu vrezal kljuko (na žalost druge besede ne smem uporabiti)
ODGOVORI
0 2
enajstdvanajst1
26. 11. 2025 21.35
-2
ČE SI V 50 LETIH NI MOGLA KUPITI STANOVANJA?? Kot najemodajalec bi ji stvari postavil pred vrata! Saj je morala vedeti da ne more večno ziveti na tujem? Prej ali slej se stanovanje proda ko se podeduje ali kaj podobnega. Mogoče tudi ta najemodajalec potrebuje nujno denar? Ne razumem ljudi ki celo življeje plačujejo velike najemnine!!! Jaz bi se raje odselil nekam na vas pa je hiša moja. Pa kaj če se vsak dan eno uro vozis v sluzbo?? Vsi ki delajo v avstriji se vozijo eno uro v sluzbo in teh je nekaj 10 000.. ampak leni ljudje raje celo zivljenje nekomu podarjjao svoj denar.
ODGOVORI
3 5
Divji petelin
26. 11. 2025 21.57
Ja saj se vidi, TV ima res mali in stari. Saj ne da bi bil proti njej ampak da pol stoletja plačuješ najemnino, noro...
ODGOVORI
0 0
NotMe
26. 11. 2025 21.31
-1
Rezultat bo, da se bo znašlo na cesti ogromno 64 letnikov. Le kdo pri zdravi pameti si bo pa upal podpisati nekaj, kar mu lahko za 30 let prepreči razpolaganje z nepremičnino??? Enostavno po 65 letu ne bodo podaljšali pogodb, pa ne skrbite, povpraševanja je dovolj, priseljencev kolkor hočeš
ODGOVORI
1 2
galeon
26. 11. 2025 21.26
+1
Ja res majo urejeno zakonodajo. A ta novinar ko to piše mal slabo dojema?
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
26. 11. 2025 20.26
+5
A nismo samo jugoslovani tisti, ki imamo lastne nepremičnine?
ODGOVORI
5 0
