Upor odpadkom z Zahoda: Indonezija vrnila več sto zabojnikov smeti

Kot so pojasnili v indonezijski carinski službi, so v zadnjih mesecih vrnili 250 zabojnikov odpadkov, zdaj pa preučujejo še 1000 drugih.

Med tistimi, ki so že romali v države izvora, in sicer ZDA, Nemčijo, Francijo, Hongkong in Avstralijo, je 49 zajetih zabojnikov odpadkov na otoku Batan, je pojasnil predstavnik službe Deni Surjantoro. Po njegovih besedah so bili napolnjeni z mešanimi odpadki, plastiko in nevarnimi materiali, in tako v neskladju z uvoznimi pravili. "Uvoz ne sme vključevati strupenih ali nevarnih materialov," je pojasnil.

Okoli 200 zabojnikov so iz drugega največjega mesta Indonezije Surabaya vrnili tudi v Veliko Britanijo in Nemčijo.