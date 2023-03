Uporaba sintetičnih goriv kot zelena alternativa motorjem na notranje izgorevanje

Povprečen dizelski ali bencinski motor izpusti na 400 kilometrov v zrak 40 kilogramov ogljikovega dioksida. Prav to, zmanjšanje izpustov Co2, je cilj uredbe EU, pravi dolgoletni avtomobilski novinar Dušan Lukič, zdaj vodja projekta nove mobilnosti pri Porsche Slovenija. Sintetična goriva, ki jih želi vključiti Nemčija za svojo proizvodnjo, zahtevajo elektriko, dodaja.

"Da smo iz elektrike naredili sintetično gorivo in ga potem porabili v motorju z notranjim izgorevanjem, smo za isto število prevoženih kilometrov porabili vsaj dvakrat več elektrike. To je že precej neekološko," pravi Lukič.

A sintetično gorivo gre še vedno v motor z notranjim zgorevanjem. "To pomeni, da ima avto izpušno cev in da so izpusti, ki pa so seveda čistejši in okoljsko bolj nevtralni kot klasičen bencin, ki ga dobimo iz rafinerij. A te izpuste ponovno prenesemo v mesta, kjer živijo ljudje," dodaja Lukič.

Na Avtomoto zvezi Slovenije pa menijo, da bi sintetičnim gorivom morali pustiti odprta vrata, saj si ljudje po letu 2035 ne bodo mogli privoščiti novih električnih avtomobilov. "Vemo, da bo del prihodnje avtomobilske mobilnosti tudi elektrificiran. A prihodnja mobilnost bo tudi multimodalna in multigorivna, zato bi radi, da se Evropa odpre še za ostala goriva," pojasnjuje predsednik AMZS Andrej Brglez.

"Mislim, da bomo proizvajalci prišli do tega, da bo večja ponudba tudi dostopnejših in cenejših vozil, pripomoglo pa bo tudi to, da bodo s časom na trg prihajala tudi starejša električna vozila, kar bo pripomoglo k cenovni dostopnosti," je povedal Lukič.

Da se mora na nove razmere na trgu pripraviti predvsem avtomobilska industrija, posebej v luči konkurence iz ZDA in Kitajske, ki prelivajo ogromne količine denarja v zeleni prehod, je prepričan poslanec evropskega parlamenta Klemen Grošelj, ki je uredbo podprl. Ali jo bodo prihodnji teden potrdile tudi države članice?