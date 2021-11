Uporaba solzivca, ko je ta 5. oktobra zameglil velik del Ljubljane, ni bila povsem na mestu

V poročilu zapisujejo, da so policisti solzivec uporabili na nekaterih mestih, kjer ljudi sploh ni bilo. To je po skoraj dveh mesecih od nasilnih izgredov v središču prestolnice ugotovila strokovna komisija na Generalni policijski upravi. Poleg tega so na mnogih posnetkih iz telesnih kamer policistov vidne le uporabe prisilnih sredstev, ne pa tudi kršitve protestnikov. A ob tem dodajajo, da so v večini primerov policisti prisilna sredstva vendarle uporabili strokovno in zakonito – saj so morali območje namreč zavarovati, ker je na Brdu pri Kranju sočasno potekal Vrh EU–Zahodni Balkan.