Uradnik ministrstva ženskam podtikal diuretike ter jih gledal kako urinirajo

Tožilstvo mu očita, da je v obdobju med letoma 2009 in 2018, v času opravljanja razgovorov za zaposlitev na ministrstvu, omamil in nadlegoval več žensk. Časnik Liberation je objavil pričevanja žensk, ki so povedale, da so jim na razgovorih ponudili čaj ali kavo, nato pa jih peljali na daljše oglede pariških kulturnih znamenitosti v bližini ministrstva.

Ko so diuretiki začeli delovati in so ženske prosile za odhod na stranišče, jih je uslužbenec peljal do reke Sene in predlagal, da jih lahko zakrije s svojim plaščem, medtem ko se olajšajo pod mostom. »Urinirala sem na tla, skoraj pred njegovimi nogami. Bila sem ponižana in usramočena,« je dejala ena od deklet. Vsaj eno žensko so zaradi infekcije urinarnega trakta začasno hospitalizirali.