Uradno odprli najdaljši morski most na svetu

Slovesnega odprtja so se v novem pristaniškem terminalu v mestu Zhuhai udeležili tudi predstavniki Hongkonga in Macaa. "Most Hongkong–Žuhaj–Macao razglašam za uradno odprtega," je dejal kitajski predsednik Ši Džinping.

Podpredsednik kitajske vlade Hang Čeng je most označil kot del strategije za razvoj širšega zalivskega območja, s katero želijo povezati 11 mest v delti Biserne reke, poleg Hongkonga in Macaa še Žuhaj, Guangčou in Šenčen. Na današnji slovesnosti je dejal, da je strategijo "razvil in spodbujal Ši Džinping osebno".

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je dejala, da bo most pripomogel k preobrazbi Hongkonga "od veznega člena do aktivnejšega udeleženca".

Podporniki projekta računajo, da bo most pospešil gospodarske posle in skrajšal potovalni čas. Kritiki na drugi strani menijo, da gre zgolj za še en način integracije Hongkonga v Kitajsko ter da je ogrožen avtonomni status te nekdanje britanske kolonije.