Urbanija zaustavil financiranje STA. Na nogah večji del novinarske javnosti

DeSUS zahteva takojšen koalicijski sestanek. Poslanci stranke SMC so zaskrbljeni in tako kot stranka upokojencev zahtevajo, da vlada nemudoma odpravi blokado financiranja Slovenske tiskovne agencije, kar po 30 letih njenega novinarskega delovanja zdaj ogroža celo njen obstoj. Na nogah je večji del novinarske javnosti, ki pravi, da se je zgodil največji napad na medije v času te vlade do zdaj. Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje, ki je včasih tudi sam služboval kot urednik na STA, je namreč na dopisni seji vlade uspel mimo javnosti zaustaviti tekoče financiranje tega medija.

