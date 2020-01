Luka o Luki: Dončić bo boljši igralec od Dražena Petrovića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo tudi uradno član prve peterke na tekmi zvezd lige NBA, kar mu je uspelo že v drugi sezoni in kot prvemu Slovencu doslej. Po glasovanju navijačev, igralcev in novinarjev je zaostal le za LeBronom Jamesom. Pogovarjali smo se s košarkarskim poznavalcem in komentatorjem Luko Štucinom, ki je Dončića spremljal še v času, ko je igral v dresu Reala.