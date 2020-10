Dobrodelnost športnikov ne pozna meja. Jan Oblak in soigralci so na dražbo poslali svoje podpisane drese, izkupiček pa bodo namenili fundaciji Luke Dončića. Slovenski košarkarski as je zelo dejaven na dobrodelnem področju, kjer se med drugim bori tudi za socialno ogrožene otroke z željo po ukvarjanju s športom.