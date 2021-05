Urgentni centri preobremenjeni, saj obravnavajo tudi nenujna stanja pacientov brez osebnega zdravnika

Kar 130.000 Slovencev je brez izbranega družinskega zdravnika. Ob tem je nastal velik pritisk na urgentne centre, kjer morajo poleg nujnih zdravstvenih stanj oskrbeti tudi tista, ki jih sicer obravnavajo osebni zdravniki. Situacijo je epidemija le še poslabšala, saj so covidne bolnišnice morale zagotoviti svoj kader in prostore za obolele. Preobremenjeni in izgoreli zdravniki ter medicinsko osebje pa se zaradi težkih delovnih pogojev tudi poslavljajo iz zdravstvenih domov in bolnišnic. Samo iz novomeške bolnišnice so odšli štirje internisti.

