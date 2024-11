Otroke in starše iz Gaze, ki so zaprosili za azil, namestili v Logatec

Je še ena humanitarna akcija, ki pohabljenim in poškodovanim otrokom iz Gaze pomaga do kakovostnejšega življenja, postala poligon za politično obračunavanje? Trije otroci, ki so se zdravili v URI Soča, in njihovi starši so v nedeljo zaprosili za azil, do nadaljnjega ostajajo v Logatcu, še ena deklica in njena mama pa sta odšli neznano kam. Gre za zlorabo pravice do azila, je ministrici za zunanje zadeve očitala opozicija, Tanja Fajon pa odgovarja, da je to temeljna človekova pravica. Iz fundacije Danila Türka, ki sodeluje pri projektu ministrstva, dodajajo, da sem pripeljane osebe niso zaporniki, zato jim v času rehabilitacije ne morejo prepovedati izhodov ali jim omejevati pravic.