Uriniral z mosta in poškodoval štiri osebe

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA je nepričakovan pršec z mostu tako prestrašil nekatere turiste na zgornji palubi ladjice, da so poskočili in se pri tem z glavami zadeli ob most v bližini trga Alexanderplatz. Pri tem so se poškodovale tri ženske in moški, ki so jih prepeljali v bolnišnico.