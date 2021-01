Jurišića presenetilo, da ni v vlogi favorita: Le še bolj me je podžgalo

Uroša Jurišića v soboto čaka najpomembnejši dvoboj v karieri doslej. Najperspektivnejši slovenski borec bo debitiral v poljski organizaciji KSW, njegov nasprotnik pa bo nevarni Rus Šamil Musaev, ki so ga stavnice postavile v vlogo favorita. "To me je presenetilo in hkrati dodatno motiviralo," nam je pred borbo v Lodžu zaupal 28-letni Ljubljančan. Prenos borbe bo v soboto na VOYO s pričetkom ob 20. uri.

Jurišić je med pripravami dal največ poudarka rokoborbi in nožnim tehnikam. Pred odhodom v Novi Sad pa je boks pilil tudi z nekdanjim svetovnim prvakom Dejanom Zavcem. "Pripravljen sem na najtežjo borbo, kar je možno. Bomo pa videli, kako bo šlo. Edina sprejemljiva stvar je, da se s Poljske vrnemo z zmago, na kakšen način pa bomo videli v soboto,"je pred obračunom kariere samozavesten slovenski predstavnik. Po odmevni zmagi v Bellatoru je Uroš Jurišić odločen, da na podoben način začne svojo pot v najmočnejši evropski organizaciji KSW. "Moram reči, da so me spravili v – po mojem mnenju – eno najboljših form, kar sem jih imel, tisoč milijon procentov, če ne celo najboljšo do zdaj v moji karieri,"je jasen Jurišić. Nepremagani slovenski borec se je – tudi zaradi zdravstvene krize – odločil, da priprave opravi v Novem Sadu. Treniral je z borci, ki imajo izkušnje tudi v prestižni organizaciji UFC, in se dobro pripravil na najtežjega tekmeca doslej – Rusa Šamila Musaeeva. "Jaz sem ga definitivno vzel kot takšnega. Tako bom rekel: priprave sem vzel, kot da imam GSP-ja pred sabo, kot da je to najtežji izziv." icon-expand Uroš Jurišič FOTO: Bellator Niti Jurišić niti Musaev v svoji karieri doslej še nista bila poražena. "Jaz verjamem, da sva dva najboljša borca v velterski kategoriji KSW, ki se bova borila. In ta borba bo pokazala, kdo je zdaj prava številka ena,"je vrednost borbe ocenil Slovenec. Stavnice so sicer v vlogo favorita postavile Rusa, kar je našega najperspektivnejšega borca pošteno presenetilo. "Morem reči, da sem bil, ko sem izvedel, kar: 'Kaj?' Nisem mogel verjeti, nisem mogel verjeti. Ampak, če oni tako mislijo, toliko boljše za mene. Mislim, da so me s tem definitivno še podžgali, dodatno motivirali,"je sporočil Jurišić. icon-expand